Росприроднадзор подал в суд после пожара на мусорном полигоне в Новороссийске

Южное межрегиональное управление Росприроднадзора по результатам проверки по факту возгорания свалки в Новороссийске в марте 2025 года инициировало возбуждение дела об административном правонарушении в отношении собственника мусорного полигона ООО «Терра-Н», предусмотренное ч. 5 ст. 8.2 КоАП РФ (Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления). Ранее по аналогичному делу предприятие уже было оштрафовано на 500 тыс. руб., сообщили «Ъ-Новороссийск» в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Березнюк Фото: Юрий Березнюк

Материалы дела рассмотрит Приморский районный суд Новороссийска. Также во время возгорания свалки специалистами Центра лабораторного анализа и технических измерений (ФГБУ ЦЛАТИ) по Южному федеральному округу были обнаружены следы фильтрата в лесу рядом с полигоном твердых коммунальных отходов, ручье Безымянном и реке Озерейка. После сбора сведений, необходимых для расчета вреда, причинного окружающей среде, материалы будут переданы в прокуратуру.

В 2024 году после пожара на свалке к ООО «Терра-Н» был подан иск о возмещении вреда, причиненного окружающего среде, в размере 7,2 млн руб. При этом чистая прибыль ООО «Терра-Н» по итогам 2024 года составила 145,9 млн руб. Рассмотрение дела неоднократно переносилось и было отложено Арбитражным судом Краснодарского края до 5 июня 2025 года.

Проектная вместимость полигона ТКО в урочище Щелбы под Новороссийском в объеме 1 млн т отходов была исчерпана еще в 2023 году. Соответствующие письма о выводе объекта из эксплуатации были направлены Росприроднадзором эксплуатирующей организации ООО «Терра-Н» и Министерству ТЭК и ЖКХ Краснодарского края.

«Объект размещения твердых коммунальных отходов подлежит выводу из эксплуатации после заполнения объекта размещения твердых коммунальных отходов до проектной вместимости»,— отметила заместитель руководителя Южного межрегионального управления Росприроднадзора Елена Лапина.

После тушения пожара работу мусорного полигона в Новороссийске планируют продлить на два года. ООО «Терра-Н» объявило тендер на реконструкцию свалки. Согласно данным, опубликованным на сайте «Госзакупки», работы оценены в 1,1 млрд руб.

Алена Воробьева