Как кино становится мерчем

В сентябре Dior и A24 объявили о двухлетнем творческом партнерстве. Футболки с логотипами модного дома и киностудии появились на Роберте Паттинсоне, Сабрине Карпентер и других знаменитостях. Покупать их при этом негде: Dior не планирует выпускать футболки в открытую продажу. На них нет ни цитат из фильмов, ни отсылок к конкретным персонажам — только два логотипа. Тем не менее футболки уже активно сравнивают с другими предметами одежды, которые прославились благодаря кино. Как рекламная коллаборация превращает вещь в самостоятельный инфоповод — и становится ли она от этого чем-то большим, чем мерч?