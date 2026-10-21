Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №195

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №195«Ъ» Газета
Мир

Новак: первый танкер с российским дизелем отправится в США 22 октября

Первый танкер с российским дизельным топливом выйдет из порта 22 октября, сообщил вице-премьер Александр Новак. Он уточнил, что этот танкер будет водоизмещением 40 тыс. т.
Вице-премьер Александр Новак

Вице-премьер Александр Новак

Александр Миридонов / Коммерсантъ

Купить фото
По словам господина Новака, «следом пойдут следующие партии», и подписание соответствующего контракта находится на завершающей стадии. Направления поставок будут зависеть от того, «какие объемы мы сможем сверх тех потребностей, которые в США, обеспечить поставками». Вице-премьер допустил, что дизель получат и другие страны.
«Мы не полный объем восстанавливаем экспорта, а в пределах возможностей наших нефтеперерабатывающих заводов, поэтому по графику мы можем выйти на полный объем только к концу года, и тогда и другие страны могут получать тот объем, который ранее получали»,— добавил Александр Новак (цитата по «Интерфаксу»).
9 октября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о поставках российского дизельного топлива на мировой и американский рынки. Минфин США выдал для этого необходимую лицензию. Администрация США также хочет разрешить продажу находящихся под санкциями нефтяных танкеров, чтобы эти суда смогли на законных основаниях перевозить сырую нефть.
Подробности — в материале «Ъ» «Дружба в обмен на дизель».