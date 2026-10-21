Новак: первый танкер с российским дизелем отправится в США 22 октября
Первый танкер с российским дизельным топливом выйдет из порта 22 октября, сообщил вице-премьер Александр Новак. Он уточнил, что этот танкер будет водоизмещением 40 тыс. т.
По словам господина Новака, «следом пойдут следующие партии», и подписание соответствующего контракта находится на завершающей стадии. Направления поставок будут зависеть от того, «какие объемы мы сможем сверх тех потребностей, которые в США, обеспечить поставками». Вице-премьер допустил, что дизель получат и другие страны.
«Мы не полный объем восстанавливаем экспорта, а в пределах возможностей наших нефтеперерабатывающих заводов, поэтому по графику мы можем выйти на полный объем только к концу года, и тогда и другие страны могут получать тот объем, который ранее получали»,— добавил Александр Новак (цитата по «Интерфаксу»).
9 октября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о поставках российского дизельного топлива на мировой и американский рынки. Минфин США выдал для этого необходимую лицензию. Администрация США также хочет разрешить продажу находящихся под санкциями нефтяных танкеров, чтобы эти суда смогли на законных основаниях перевозить сырую нефть.