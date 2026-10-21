Новак: первый танкер с российским дизелем отправится в США 22 октября

По словам господина Новака, «следом пойдут следующие партии», и подписание соответствующего контракта находится на завершающей стадии. Направления поставок будут зависеть от того, «какие объемы мы сможем сверх тех потребностей, которые в США, обеспечить поставками». Вице-премьер допустил, что дизель получат и другие страны.