Фильтрат с горящего полигона ТКО в Новороссийске попал в лес и водоемы

Южное межрегиональное управление Росприроднадзора обнаружил загрязнение лесного массива в районе урочища Щелба в Новороссийске. Фильтрат с местного полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) распространился на прилегающую территорию и попал в водные объекты, сообщают «КИ» со ссылкой на ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Выездная проверка состоялась 26 марта 2025 года. В ходе обследования специалисты отобрали пробы воды из ручья и реки вблизи полигона выше и ниже предполагаемой зоны загрязнения. Лабораторные исследования провели эксперты ФГБУ ЦЛАТИ по Южному федеральному округу.

Сейчас идет сбор сведений для оценки экологического ущерба. После завершения расчетов материалы передадут в прокуратуру. Компании ООО «Терра-Н», эксплуатирующей полигон, предъявят претензию о возмещении вреда окружающей среде.

Мусорный полигон в Новороссийске горит более месяца. Первоначально площадь возгорания составляла 2,5 тыс. кв. м. К вечеру 14 апреля зона тления уменьшилась до 100 кв. м. Для локализации пожара использовали более 81 тыс. куб. м. грунта.

Нурий Бзасежев