Суд о возмещении вреда природе новороссийским «Терра-Н» вновь перенесли

Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит иск Южного межрегионального управления Росприроднадзора к ООО «Терра-Н» о возмещении вреда, причиненного окружающего среде, в размере 7,2 млн руб., 5 июня 2025 года. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Определение об отложении судебного разбирательства составлено на основании ходатайства от истца. С начала подачи иска это третий перенос судебного заседания к собственнику свалки в Новороссийске ООО «Терра-Н». Согласно материалам дела, иск о возмещении вреда, причиненного окружающего среде, был подан в суд первой инстанции в октябре 2024 года, после пожара на мусорном полигоне.

Также в ответ на запрос «Ъ-Новороссийск» пока не названа сумма ущерба окружающей среде за месяц тления полигона на горе Щелба в марте 2025 года. Специалисты Роспотребнадзора обнаружили превышение предельно допустимой концентрации сажи, взвешенных веществ и угарного газа в атмосфере хутора Убых, села Владимировка и станицы Натухаевской. В Росприроднадзоре зафиксировали наличие фильтрата с горящего полигона в реке Озереевка. Возгорание ликвидировали 17 апреля.

Алена Воробьева