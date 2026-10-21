Мишустин: турпоток России и Китая в 2026 году вырос в полтора раза

Москва и Пекин наладили плодотворное взаимодействие в области здравоохранения, спорта, культуры и кино, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. По словам господина Мишустина, за первое полугодие турпоток двух стран вырос примерно в полтора раза.