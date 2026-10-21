Мишустин: турпоток России и Китая в 2026 году вырос в полтора раза
Москва и Пекин наладили плодотворное взаимодействие в области здравоохранения, спорта, культуры и кино, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. По словам господина Мишустина, за первое полугодие турпоток двух стран вырос примерно в полтора раза.
Российский премьер заявил, что необходимо активнее модернизировать пункты пропуска на российско-китайской границе. По его мнению, это послужит росту грузооборота и торговли, что пойдет на пользу экономикам обеих стран. «Внедрять цифровые технологии в железнодорожные перевозки, формировать новые транспортные коридоры... Больше расширить географию для воздушного транспорта»,— уточнил Михаил Мишустин (цитата по ТАСС).
В сентябре 2025 года Китай ввел безвизовый режим для граждан России. В ответ президент России Владимир Путин ввел безвиз для туристов из Китая. В мае 2026 года стороны договорились продлить режим до конца 2027-го. Граждане обеих стран могут совершать туристические и деловые поездки, находясь на территории другого государства без визы до 30 дней. Общий объем товарооборота между Россией и Китаем в 2025 году составил около $230 млрд.