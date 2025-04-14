Чистая прибыль оператора полигона ТКО в Новороссийске превысила 145 млн рублей

Чистая прибыль ООО «Терра-Н» (оператор полигона твердых коммунальных отходов в Новороссийске) по итогам 2024 года достигла 145,9 млн руб., что на 5% превышает показатель предыдущего года, следует из финансовой отчетности компании, размещенной в системе «СПАРК-Интерфакс». Выручка общества составила 338 млн руб.(306 млн руб. в 2023 году).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Березнюк Фото: Юрий Березнюк

В марте 2025 года мажоритарная доля (71,67%) оператора мусорного полигона в Новороссийске — ООО «Терра-Н» — перешла к Александру Чекрыгину. Он же является руководителем московского АО «Бизнес Альянс», которому принадлежат ООО «Краснодарский региональный экологический оператор», ООО «КПО Староминский» и др.

Ранее доли в капитале компании были распределены между бизнесменами Дмитрием Бакулиным, Романом Насибяном, Андреем Набока и Анной Дяченко, полной тезки супруги бывшего главы города — Игоря Дяченко. До мая 2022 года совладельцем ООО «Терра-Н» (28,34% доли в УК) являлся Сергей Синяговский — сын экс-главы администрации Новороссийска Владимира Синяговского.

Мусорный полигон расположен на горе Щелба, рядом с густонаселенным жилым массивом, и рассчитан на 160 тыс. т отходов в год. На свалке регулярно происходят крупные пожары. Последний случился 13 марта 2025 года. Его не могут потушить до сих пор.

По информации Росприроднадзора, вместимость свалки была исчерпана еще в мае 2023 года, в связи с чем ведомство планировало закрыть объект. Местные власти приняли решение о реконструкции полигона. В начале апреля 2025 года ООО «Терра-Н» объявило тендер на проведение реконструкции на сумму 1,1 млрд руб.

Наталья Решетняк