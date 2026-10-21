Операторы связи установили почти 6 тыс базовых станций 5G
На данный момент операторы большой четверки установили 5986 базовых станций (радиоэлектронных средств) 5G, рассказал 21 октября на форуме Спектр 2026 замглавы Роскомнадзора Олег Терляков. По данным Роскомнадзора, у Т2 Мобайл 4093 базовых станций 5G, у МТС — 871, у Вымпелкома — 763, у МегаФона — 259.
Господин Терляков также представил данные по общему количеству радиоэлектронных средств в РФ. Их общее количество выросло на 4% до более 1,6 млн штук. Из них LTE — более 1 млн, 3G — более 230 тыс, 2G — более 372 тыс.