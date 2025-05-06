Пакистан закрыл воздушное пространство на 48 часов

Власти Пакистана закрыли воздушное пространство страны для всех рейсов на 48 часов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя пакистанской международной авиакомпании.

Уточняется, что работу временно прекратил аэропорт Исламабада, все самолеты направляются в город Карачи, который находится в 1 тыс. км. Власти рекомендовали пассажирам не приезжать в аэропорт и вернуться домой.

Управление гражданской авиации заявило, что выполнение полетов возобновится, как только ситуация стабилизируется.

Вечером 6 мая Минобороны Индии заявило о проведении операции «Синдур», в рамках которой вооруженные силы нанесли удар по 9 объектам «террористической инфраструктуры» в Пакистане. По словам ведомства, «действия были целенаправленными, взвешенными и не носили эскалационного характера».

Представитель оборонного ведомства Пакистана заявил, что страна «даст еще более сильный ответ».

Конфликт двух стран обострился после теракта в Джамму и Кашмире 22 апреля. Тогда вооруженные пакистанцы открыли огонь по туристам. В результате погибли 26 человек, среди которых 25 жителей Индии и один турист из Непала. После лидеры обеих стран заявили о готовности к боевым действиям.

О военном конфликте Индии и Пакистана — в онлайн-трансляции «Ъ».