Пакистан обвинил Индию в ракетном обстреле приграничных районов

В Минобороны Пакистана заявили, что Индия нанесла ракетный удар по объектам на территории страны. Об этом сообщает агентство Reuters. Как уточнили в ведомстве, удары нанесли через границу в трех местах.

Reuters передает, что взрывы были слышны в горах вокруг города Музаффарабад, а также в двух других местах региона. По словам очевидцев, в городе отключилось электричество.

В Минобороны Пакистана заявили, что ответит на удары. «Позвольте мне сказать это недвусмысленно: Пакистан ответит на это в то время и в том месте, которые он сам выберет. Эта отвратительная провокация не останется без ответа»,— сказал Ахмед Шариф Чаудхри, представитель военных Пакистана.

Конфликт двух стран обострился после теракта в Джамму и Кашмире 22 апреля. Тогда вооруженные пакистанцы открыли огонь по туристам. В результате погибли 26 человек, среди которых 25 жителей Индии и один турист из Непала. После лидеры обеих стран заявили о готовности к боевым действиям.

5 мая постпред Пакистана при ООН заявил, что пятерка постоянных членов ООН (Россия, Китай, Великобритания, США и Франция) должны нести ответственность за помощь в урегулировании конфликта.

Подробнее о теракте — в материале «Ъ» «Кошмар в Кашмире».