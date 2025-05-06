Силуанов: бюджет может получить 100 млрд рублей от продажи изъятых активов

Минфин ожидает в этом году получить от продажи изъятых активов примерно 100 млрд руб. Об этом заявил глава министерства Антон Силуанов.

«Прокуратура в рамках своей деятельности работает. Часть активов передается в казну государству, мы их продаем»,— сказал господин Силуанов на брифинге. Всего, согласно отчету Минфина, доходы бюджета в этом году составят 38,5 трлн руб. (17,4% ВВП). Дефицит бюджета планируется в 3,8 трлн руб. (1,7% ВВП).

Продажа изъятых активов входит в планы Минфина по «большой приватизации», их министр огласил 18 марта. Конкретные компании и планируемую сумму приватизации он не назвал. В 2024 году в бюджет от процедуры поступило 126 млрд руб.

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Екатерина Отрашкевич