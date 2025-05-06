Глава Минтранса Старовойт сообщил о нарушениях на 230 танкерах

Минтранс по поручению президента Владимира Путина проверил более 1,3 тыс. танкеров, сообщил глава ведомства Роман Старовойт. В результате проверки замечания выявлены на 230 судах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Владельцам судов, на которых выявлены замечания технического состояния, установлен срок предъявления судов к внеочередному освидетельствованию с целью устранения выявленных несоответствий»,— рассказал господин Старовойт «РИА Новости».

После разлива мазута в Черном море глава государства поручил вице-премьеру Виталию Савельеву проверить состояние танкерного флота России. Проведение проверки поручено Ространснадзору. Также проводилась оценка соблюдения правил перевозки нефти и нефтепродуктов. В конце апреля Каспийский трубопроводный консорциум устранил все нарушения при перевалке нефти, выявленные Ространснадзором.

Подробности — в материале «Ъ» «Нефть приплыла».