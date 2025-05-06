Газовые отношения зашли в тупик

Венгрия мешает ЕС одобрить план по отказу от российского топлива. Еврокомиссия должна была опубликовать «дорожную карту» поэтапного отказа от российских энергоресурсов 6 мая, но комиссар от Будапешта выдвинул процедурное возражение, сообщило издание Politico. Брюссель ищет способ расторгнуть газовые договоры с Москвой не первый месяц. По данным Bloomberg, чиновники хотят запретить поставки как по новым, так и уже существующим контрактам к концу 2027 года. Подробности — у Даниила Бабкина.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По программе REPowerEU, которую Брюссель запустил в мае 2022-го, Евросоюз полностью откажется от российского топлива к концу десятилетия. Но «дорожная карта» до сих пор не представлена, ее релиз постоянно откладывается, и в понедельник, 5 мая, в Европе вновь сообщили о препятствиях со стороны Венгрии. Именно ее позиция, как и других стран, по-прежнему получающих трубопроводный газ из России, не позволяет ЕС просто ввести санкции на импорт топлива. Меры потребуют всеобщего согласия, а Будапешт может применить право вето.

Невозможен и вариант с признанием сложившейся ситуации форс-мажором, уверена руководитель юридической практики CM Grace Consulting Екатерина Орлова. Она не видит и иных легальных способов для прекращения долгосрочных контрактов: «С момента начала специальной военной операции в 2022 году прошел продолжительный срок, в течение этого срока поставки продолжались. Маловероятно, что действующие контракты содержат нормы, которые позволят расторгаться со ссылкой на санкционную оговорку.

Как правило, все контракты на поставку природных ресурсов заключаются на условиях "бери или плати". В случае досрочного выхода из соглашения необходимо заплатить штраф в размере суммы поставок, как если бы они были выполнены в полном объеме».

За три года транзит российского газа в Евросоюз серьезно упал, но все еще велик. По итогам 2024-го Россия — третий поставщик в регион (после Алжира и США) с долей почти 20%. Взорваны «Северные потоки», украинский транзит остановлен, но «Турецкий поток» работает исправно. К тому же растут поставки сжиженного газа, что тоже беспокоит Брюссель. Право вето Венгрии давно волнует руководство ЕС. В апреле там задумались о том, чтобы спустить вопрос о санкциях с общеевропейского на национальный уровень.

Хотя в случае с расторжениями газовых договоров — это тоже нерабочий вариант, говорит партнер адвокатского бюро NSP Илья Рачков: «В этом случае возможны споры между иностранными покупателями и их органами государственной власти. Похожая ситуация была у компании Rheinmetall: она заключила сделку с подразделением Министерства обороны РФ на поставку учебных центров для армии. После "крымской весны" правительство Германии запретило Rheinmetall поставлять эти модули в Россию, это породило череду исков. Точно так же и здесь будет».

По данным Bloomberg, Еврокомиссия планирует отказаться от текущих и новых газовых соглашений, когда поймет, чем их заменить, например, дополнительными объемами из США, Катара или Африки. Но сейчас эти планы под вопросом из-за политических расхождений Брюсселя и Вашингтона, считает директор фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов: «Сейчас Соединенные Штаты являются политическим оппонентом Европейского союза. Трамп так и говорит: "Покупайте нашу нефть, наш СПГ и закрывайте ваш профицит торгового баланса с нами, за счет наших углеводородов".

Но эти планы по отказу от российского газа должны были презентовать несколько недель назад. Их как бы откладывают и откладывают, потому что возник фактор Трампа. Как вы собираетесь замещать теперь американским СПГ российские поставки, если у вас торговая война с Соединенными Штатами, а на самом деле у вас серьезный политический конфликт, потому что Трамп считает, что все, что вы делаете, это полнейшая чушь?»

Трамп требует, чтобы ЕС закупил американские нефть и газ как минимум на $350 млрд. В целом амбиции у Вашингтона в этой сфере большие: к концу десятилетия мощности по производству СПГ в США значительно вырастут, в Минэнерго страны ожидают, что экспорт увеличится более чем в два раза.

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Даниил Бабкин, Светлана Белова