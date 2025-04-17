В торг подлили газ

Евросоюз отказался от идеи санкций против сжиженного газа из России. Все ради более выгодной позиции в переговорах с США. Как пишет Reuters, европейские чиновники опасаются, что если российский СПГ попадет в 17-й пакет ограничений, то ЕС окажется слишком зависим от американских поставок. 45% европейского импорта СПГ в 2024 году пришлось на США, на Россию — около 22%. Вашингтон в свою очередь не раз выражал желание продавать Евросоюзу еще больше топлива. В Брюсселе допускают, что могут использовать этот аргумент в дискуссии о смягчении новых торговых пошлин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Постепенный отказ от СПГ из России, как уточняет Reuters, будет включен в дорожную карту, рассчитанную до 2027 года. До сих пор Брюссель запрещал перевалку российского газа в портах, но не его закупку и потребление. Пока энергоресурсы оказались вне торговой войны, но они действительно могут быть использованы для торга, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков: «Соединенные Штаты дают четкий сигнал: "С тем, кто не вводит ответные меры против наших товаров, мы готовы договариваться". Вот, пожалуйста, уже даже заморозили повышенные пошлины на европейские товары из других 75 стран. И те и другие — страны-импортеры по нефти. США — экспортер.

Но в любом случае если европейцы вводят все эти импортные пошлины, то наносят удар по себе. Экономика в Европе находится в довольно напряженной ситуации, поэтому есть риск роста цен. Конечно, ЕС пугает рост зависимости от американского СПГ. Если они дальше бы включились в торговую войну, Соединенные Штаты могли бы устроить им ресурсный голод. Мол, не хотите брать больше, значит, мы и эти объемы будем ограничивать.

И чем выше была бы конкуренция на европейском рынке газа, в том числе возможность сокращать американский СПГ, вводить на него пошлины как раз-таки, тем более твердая переговорная позиция была бы у европейцев. Сейчас это невозможно сделать. Введешь импортную пошлину на американские СПГ, а чем его заменить? Американцы, кстати, так и делают: вводят импортные пошлины на товары из других стран, но, например, для нефти и газа из Мексики или Канады оставляют низкий тариф».

По данным Bloomberg, план постепенного отказа от российского СПГ к 2027 году ЕС может опубликовать 6 мая. Предположительно в нем будут предусмотрены тарифы и квоты. С вводом новых мощностей ближневосточными странами Брюссель мог бы ввести ограниченное эмбарго на импорт из России, говорит директор по исследованиям и развитию Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев: «На рынке явно присутствует дефицит, а спрос на СПГ в Европе растет из-за низких запасов в подземных хранилищах и потери украинского транзита. Весь новый американский газ идет на покрытие прироста спроса. В 2025 году ЕС нужно закупить на 20 млн тонн СПГ больше, чем в прошлом, это величина одного большого завода.

Фактически все мощности, которые вводятся в этом году, это американское СПГ. Мощности других стран, прежде всего Катара, будут вводиться с 2026 года. Поставки российского сжиженного газа в ЕС — около 16 млн т в год. 75% производства завода "Ямал СПГ". Больше нам взять неоткуда, учитывая перекрестные санкции. Примерно этот объем в Европе и нужен от России. Заместить его можно будет с весны-лета 2026 года.

Найдет ли Россия другие рынки сбыта? Переориентироваться в действительности можно только на рынке Южной и Юго-Восточной Азии. Но там высокая конкуренция, ограниченный рост спроса, российский газ практически не известен. Расстояние транспортировки увеличится примерно в три раза, если везти не в Северо-Западную Европу, а, например, в Индию или тем более в Китай. Нужно больше газовозов, а их и так не хватает. Проблема здесь в том, что если дойдет до эмбарго со стороны ЕС, то, скорее всего, оно будет сопровождаться введением санкций США против "Ямал СПГ". Это означает, что нет украинского регулирования и отношения продолжают ухудшаться. Наиболее вероятно, что вопрос с эмбарго будет отдан на откуп конкретным странам. Российский СПГ импортируют пять стран: Испания, Франция, Нидерланды, Бельгия, Греция. Еще есть проблема долгосрочных контрактов с "Ямал СПГ", которые они не могут просто так не исполнять, а тем более прекратить».

По данным Bloomberg, сейчас в переговорах сторон о смягчении мер наметился «небольшой прогресс»: Брюссель ждет большей ясности в позиции Вашингтона. В то же время The New York Times пишет, что в Белом доме «мало интересуются» мнением европейских коллег. 17 апреля в Париж с рабочим визитом прибыли госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стив Уиткоф. Они проведут встречи с французскими чиновниками, в том числе и президентом Эмманюэлем Макроном. В числе тем для обсуждения конфликт на Украине, ядерная программа Ирана и торговые отношения. В свою очередь в Вашингтоне 17 апреля ожидают делегацию из Японии и премьер-министра Италии Джорджу Мелони, которые обсудят с Дональдом Трампом возможное смягчение пошлин.

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Елизавета Скобцова