Путин подписал указ о переименовании аэропорта Волгограда в «Сталинград»

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении международному аэропорту Волгограда исторического наименования «Сталинград», сообщили в пресс-службе Кремля. Ветераны Волгоградской области попросили об этом президента через губернатора региона Андрея Бочарова.

«В целях увековечения Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов постановляю: присвоить международному аэропорту Волгоград историческое наименование"Сталинград"»,— говорится в тексте подписанного документа.

В Кремле уточнили, что присвоение международному аэропорту Волгоград исторического названия не влечет за собой изменение установленного названия этого географического объекта.