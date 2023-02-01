Большинство жителей Волгограда не поддерживают его переименование в Сталинград

В связи с юбилеем Сталинградской битвы стал активно обсуждаться вопрос о возвращении городу Волгограду исторического названия. Как показал опрос ВЦИОМа, большинство горожан не поддерживают данную инициативу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В опросе приняли участие 600 жителей Волгограда в возрасте от 18 лет.

В опросе приняли участие 600 жителей Волгограда в возрасте от 18 лет.



Среди причин те, кто высказался против, чаще всего называли большие финансовые затраты (21%). 12% опрошенных не видят в этом смысла, 11% не хотят жить прошлым, а 7% не хотят, чтобы название напоминало о Сталине. 6% респондентов говорят, что им просто нравится текущее название или они к нему привыкли. Сторонники переименования чаще всего отмечали, что это наша история (12%), память о войне и подвиге народа (11%).