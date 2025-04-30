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Путин пообещал подумать над переименовыванием Волгограда в Сталинград

Президента России Владимира Путина попросили переименовать Волгоград в Сталинград. Просьба прозвучала на просветительском марафоне «Знание». Президент ответил, что этот вопрос должны решить жители города.

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

«Ну, подумаем, надо у жителей спросить»,— сказал Владимир Путин.

Накануне, 29 апреля, президент подписал указ о присвоении международному аэропорту Волгограда (Гумрак) исторического наименования Сталинград. Об этом его попросило «ветеранское сообщество, ветераны и участники СВО», как говорил губернатор региона Андрей Бочаров.

Подробнее — в репортаже Андрея Колесникова «Внесли свою ленту в общее дело».

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