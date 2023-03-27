Волгоград смотрит в прошлое

Общественный совет по изучению мнения жителей Волгограда о переименовании регионального центра в Сталинград, созданный в декабре прошлого года, проведет опрос жителей города о возможности референдума, на котором будет приниматься решение об изменении наименования облцентра. Как сказал «Ъ» председатель общественного совета, глава Волгоградского городского совета ветеранов Александр Струков, в течение недели представители совета намерены провести встречи с коммерческими и бюджетными организациями Волгограда, по итогам которых представителями общественного совета будет приниматься решение о подаче документов в избирком. С инициативой референдума выступил совет ветеранов Волгограда, но какая конкретно организация будет подавать обращение в избирательную комиссию с просьбой о проведении голосования в случае, если по итогам опроса будет принято соответствующее решение, не уточняется. Эксперты считают проведение референдума вероятным, но его итог непредсказуемым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Волгоград официально переименовывают девять дней в году

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Волгоград официально переименовывают девять дней в году

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

На этой неделе в Волгограде планируются первые встречи общественников, входящих в совет по изучению мнения жителей о переименовании города в Сталинград, на которых будет обсуждаться вопрос об изменении наименования областного центра, сообщил «Ъ» председатель Волгоградского городского совета ветеранов Александр Струков. «С понедельника дня мы начинаем встречаться с организациями и трудовыми коллективами. Потом будет решение, проводить ли в городе референдум»,— пояснил Александр Струков. Предполагается, что по итогам встреч могут быть поданы документы о проведении референдума в избирательную комиссию.

Общественный совет по изучению мнения ее жителей о переименовании регионального центра в Сталинград был создан в декабре прошлого года, его возглавил господин Струков. Кроме него, как сообщали в пресс-службе обладминистрации, в общественный совет вошли представители партий, общественных объединений, профессиональных союзов и сообществ, предприятий и организаций, учебных заведений и эксперты.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров тогда говорил, что в день 80летия начала контрнаступления советских войск под Сталинградом (19 ноября) фронтовики высказались за «возвращение городу Волгограду наименования легендарного непокоренного Сталинграда — символа мужества и героизма многонационального народа нашей Родины в Великой Отечественной и всей Второй мировой войне».

Господин Бочаров объявил, что общественному совету «необходимо качественно, всесторонне провести предварительное изучение общественного мнения» жителей Волгоградской области по вопросу возвращения городу Волгограду наименования Сталинград.

Вопрос о переименовании Волгограда впервые подняли коммунисты в 2013 году. Тогда лидер фракции КПРФ в облдуме Николай Паршин настаивал, что возвращение городу имени Сталинград «правильно с юридической и исторической точки зрения». Коммунисты даже планировали обратиться в Верховный суд с иском о признании незаконным постановления президиума Верховного совета РСФСР 1961 года о переименовании Сталинграда в Волгоград, но не сделали этого. В 2021 году о переименовании заговорил сопредседатель «Справедливой России — За правду» Захар Прилепин: на пресс-конференции в Волгограде он назвал возвращение городу прежнего имени «заявкой на сверхпрорыв, на строительство нового ­социализма».

В соответствии с решением Волгоградской городской думы от 2013 года Волгоград на девять дней в году официально переименовывается в Сталинград: 2 февраля (День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве), 23 февраля (День защитника Отечества), 8 мая, 9 мая (День Победы в Великой Отечественной войне и предшествующий ему день), 22 июня (День памяти и скорби), 23 августа (День первой массированной воздушной бомбардировки Сталинграда), день окончания Второй мировой войны, 19 ноября — День начала разгрома фашистских войск под городом Сталинградом, 9 декабря — День Героев Отечества.

В начале февраля в рамках празднования 80летия победы в Сталинградской битве возле музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде открыли бюсты генералиссимуса СССР Иосифа Сталина, маршала Советского Союза Георгия Жукова и начальника генерального штаба на период Сталинградской битвы маршала Советского Союза Александра Василевского.

Примерно тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что на тему переименования Волгограда «каких-либо обсуждений в АП не ведется», а «опубликованный опрос ВЦИОМа, говорит, что большинство жителей Сталинграда не разделяют эту точку зрения».

Согласно опросу ВЦИОМа,­ проведенному к 80летию Сталинградской битвы, 67% волгоградцев не поддерживают переименование в Сталинград. Из них 21% респондентов назвали среди причин большие финансовые затраты, 12% не видят в этом смысла, 11% — не хотят жить прошлым, 7% — негативно относятся к Сталину, еще 6% — привыкли к нынешнему названию. Поддержали переименование 26% волгоградцев, еще 7% затруднились ответить. Опрос проводился 31 января по телефону, в нем приняли участие 600 жителей Волгограда в возрасте от 18 лет.

Волгоградский политолог Константин Глушенок считает, что, судя по тому, насколько активны как сторонники, так и противники переименования, процесс однозначно дойдет до референдума. При этом, по его мнению, результат волеизъявления непредсказуем и будет зависеть от того, как стороны будут вести агитацию. При этом власти, по его оценкам, в целом сохраняют нейтралитет. «Конечно, власти региона не могут не участвовать в процессе, но этот тот уникальный случай, когда они не влияют на него напрямую»,— полагает господин Глушенок.

Сергей Петунин