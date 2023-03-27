Волгоград смотрит в прошлое

Общественный совет по изучению мнения жителей Волгограда о переименовании регионального центра в Сталинград, созданный в декабре прошлого года, проведет опрос жителей города о возможности референдума, на котором будет приниматься решение об изменении наименования облцентра. Как сказал «Ъ» председатель общественного совета, глава Волгоградского городского совета ветеранов Александр Струков, в течение недели представители совета намерены провести встречи с коммерческими и бюджетными организациями Волгограда, по итогам которых представителями общественного совета будет приниматься решение о подаче документов в избирком. С инициативой референдума выступил совет ветеранов Волгограда, но какая конкретно организация будет подавать обращение в избирательную комиссию с просьбой о проведении голосования в случае, если по итогам опроса будет принято соответствующее решение, не уточняется. Эксперты считают проведение референдума вероятным, но его итог непредсказуемым.
Волгоград официально переименовывают девять дней в году
Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ
На этой неделе в Волгограде планируются первые встречи общественников, входящих в совет по изучению мнения жителей о переименовании города в Сталинград, на которых будет обсуждаться вопрос об изменении наименования областного центра, сообщил «Ъ» председатель Волгоградского городского совета ветеранов Александр Струков. «С понедельника дня мы начинаем встречаться с организациями и трудовыми коллективами. Потом будет решение, проводить ли в городе референдум»,— пояснил Александр Струков. Предполагается, что по итогам встреч могут быть поданы документы о проведении референдума в избирательную комиссию.
Общественный совет по изучению мнения ее жителей о переименовании регионального центра в Сталинград был создан в декабре прошлого года, его возглавил господин Струков. Кроме него, как сообщали в пресс-службе обладминистрации, в общественный совет вошли представители партий, общественных объединений, профессиональных союзов и сообществ, предприятий и организаций, учебных заведений и эксперты.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров тогда говорил, что в день 80летия начала контрнаступления советских войск под Сталинградом (19 ноября) фронтовики высказались за «возвращение городу Волгограду наименования легендарного непокоренного Сталинграда — символа мужества и героизма многонационального народа нашей Родины в Великой Отечественной и всей Второй мировой войне».
Господин Бочаров объявил, что общественному совету «необходимо качественно, всесторонне провести предварительное изучение общественного мнения» жителей Волгоградской области по вопросу возвращения городу Волгограду наименования Сталинград.
Вопрос о переименовании Волгограда впервые подняли коммунисты в 2013 году. Тогда лидер фракции КПРФ в облдуме Николай Паршин настаивал, что возвращение городу имени Сталинград «правильно с юридической и исторической точки зрения». Коммунисты даже планировали обратиться в Верховный суд с иском о признании незаконным постановления президиума Верховного совета РСФСР 1961 года о переименовании Сталинграда в Волгоград, но не сделали этого. В 2021 году о переименовании заговорил сопредседатель «Справедливой России — За правду» Захар Прилепин: на пресс-конференции в Волгограде он назвал возвращение городу прежнего имени «заявкой на сверхпрорыв, на строительство нового социализма».
В соответствии с решением Волгоградской городской думы от 2013 года Волгоград на девять дней в году официально переименовывается в Сталинград: 2 февраля (День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве), 23 февраля (День защитника Отечества), 8 мая, 9 мая (День Победы в Великой Отечественной войне и предшествующий ему день), 22 июня (День памяти и скорби), 23 августа (День первой массированной воздушной бомбардировки Сталинграда), день окончания Второй мировой войны, 19 ноября — День начала разгрома фашистских войск под городом Сталинградом, 9 декабря — День Героев Отечества.
В начале февраля в рамках празднования 80летия победы в Сталинградской битве возле музея-панорамы «Сталинградская битва» в Волгограде открыли бюсты генералиссимуса СССР Иосифа Сталина, маршала Советского Союза Георгия Жукова и начальника генерального штаба на период Сталинградской битвы маршала Советского Союза Александра Василевского.
Примерно тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что на тему переименования Волгограда «каких-либо обсуждений в АП не ведется», а «опубликованный опрос ВЦИОМа, говорит, что большинство жителей Сталинграда не разделяют эту точку зрения».
Согласно опросу ВЦИОМа, проведенному к 80летию Сталинградской битвы, 67% волгоградцев не поддерживают переименование в Сталинград. Из них 21% респондентов назвали среди причин большие финансовые затраты, 12% не видят в этом смысла, 11% — не хотят жить прошлым, 7% — негативно относятся к Сталину, еще 6% — привыкли к нынешнему названию. Поддержали переименование 26% волгоградцев, еще 7% затруднились ответить. Опрос проводился 31 января по телефону, в нем приняли участие 600 жителей Волгограда в возрасте от 18 лет.
Волгоградский политолог Константин Глушенок считает, что, судя по тому, насколько активны как сторонники, так и противники переименования, процесс однозначно дойдет до референдума. При этом, по его мнению, результат волеизъявления непредсказуем и будет зависеть от того, как стороны будут вести агитацию. При этом власти, по его оценкам, в целом сохраняют нейтралитет. «Конечно, власти региона не могут не участвовать в процессе, но этот тот уникальный случай, когда они не влияют на него напрямую»,— полагает господин Глушенок.