Трамп прекратил финансирование исследований вирусов, подобных COVID-19

Президент США Дональд Трамп поручил прекратить финансирование за счет федерального бюджета исследований потенциально опасных вирусов с приобретенными мутациями. Соответствующий указ опубликован на сайте Белого дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно пресс-релизу, господин Трамп считает, что подобные исследования могут иметь опасные последствия, в том числе большое количество смертей, ослабление системы общественного здравоохранения, снижение экономической и национальной безопасности. Он раскритиковал решение предыдущей администрации Джо Байдена одобрить такие «опасные исследования» при «недостаточном уровне надзора».

«Такая безрассудность может привести к тому, что исследования патогенов (и потенциальных патогенов) будут проводиться в условиях отсутствия адекватных мер безопасности даже после того, как COVID-19 показал риск такой практики»,— говорится в документе.

В январе ЦРУ опубликовало доклад, согласно которому коронавирус возник искусственным путем, но доказательств этому не приводилось. В апреле Белый дом США также заявил, что COVID-19 имеет лабораторное происхождение. Утверждалось, что «вирус обладает биологическими характеристиками, не встречающимися в природе». Власти Китая это неоднократно отрицали. Роспотребнадзор тоже не подтверждал такую версию.