Глава Роспотребнадзора не подтвердила лабораторное происхождение COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что доказательств лабораторного происхождения COVID-19 не существует. Заявление она сделала в связи с публикацией итогов двухлетнего расследования американских конгрессменов, которые полагают, что вирус с большой долей вероятности является утечкой из лаборатории в КНР. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает естественное происхождение коронавируса наиболее вероятным. Китай неоднократно опровергал версии об искусственном происхождении COVID-19.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Роспотребнадзора Анна Попова

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Глава Роспотребнадзора Анна Попова

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Пока доказательств того, что этот вирус лабораторный и выпустили его, и уж точно ни с чего всего началось, нет»,— сказала Анна Попова в эфире «Комсомольской правды».

В опубликованном ранее отчете конгрессменов, в частности, сказано, что вирус не встречается в природе и в лаборатории по исследованию SARS в городе Ухань отмечалось нарушение техники безопасности.

В сентябре ученые из США и стран Европы опубликовали в журнале Cell статью, где утверждается, что очагом распространения коронавируса стал рынок морепродуктов в Ухане. Там продавали млекопитающих, способных заражаться вирусом. Образцы показали, что животные были инфицированы, а незаконная торговля дикими животными велась в западной части рынка, где отмечены первые случаи заболевания.