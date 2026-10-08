Александр Романенко остался спикером заксобрания Алтайского края в новом созыве
08.10.2026, 08:15
Александр Романенко переизбран на пост спикера законодательного собрания Алтайского края. Решение было принято на первой сессии регионального парламента девятого созыва, избранного в сентябре.
Сессия проходит 8 октября. Кандидатуру господина Романенко выдвинула фракция «Единой России» (ЕР). Он является секретарем краевого отделения партии, заксобрание возглавляет с 2016 года.
За Александра Романенко было подано 57 голосов. Его единственный соперник, первый секретарь крайкома КПРФ Мария Прусакова, получила поддержку шести депутатов. Один голос был подан против обоих кандидатов.
По итогам выборов ЕР получила в заксобрании 51 место из 68. У КПРФ семь мандатов, по четыре — у ЛДПР и «Новых людей», два — у «Справедливой России».