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ЖизньОбразование

Фальков: переход на новую модель высшего образования завершат до 2030 года

08.10.2026, 08:20
Минобрнауки планирует в ближайшие четыре года завершить переход вузов на новую модель высшего образования. По отдельным группам специальностей и направлений подготовки необходимые мероприятия закончат к 2027/2028 учебному году.
Глава Минобрнауки Валерий Фальков

Глава Минобрнауки Валерий Фальков

Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

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«Планируется, что плавный переход на новую модель высшего образования мы завершим до 2030 года»,— рассказал «РИА Новости» глава министерства Валерий Фальков.
Пилотный проект по переходу на новую систему образования запустили в 2023 году в шести вузах. С января 2026-го число участников выросло до 17 вузов. Студенты, участвующие в «пилоте», получают базовое (от четырех до шести лет) и специализированное (от одного до двух лет) высшее образование. В Минобрнауки говорили, что о полном отказе от болонской системы с бакалавриатом и магистратурой речи не идет. Перешедшим на новую модель образования вузам в этом учебном году выделили более 41 тыс. бюджетных мест.
Высшее образование
Минобрнауки
Образование. Ъ–Карьера
Российское образование