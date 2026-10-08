Фальков: переход на новую модель высшего образования завершат до 2030 года
08.10.2026, 08:20
Минобрнауки планирует в ближайшие четыре года завершить переход вузов на новую модель высшего образования. По отдельным группам специальностей и направлений подготовки необходимые мероприятия закончат к 2027/2028 учебному году.
«Планируется, что плавный переход на новую модель высшего образования мы завершим до 2030 года»,— рассказал «РИА Новости» глава министерства Валерий Фальков.
Пилотный проект по переходу на новую систему образования запустили в 2023 году в шести вузах. С января 2026-го число участников выросло до 17 вузов. Студенты, участвующие в «пилоте», получают базовое (от четырех до шести лет) и специализированное (от одного до двух лет) высшее образование. В Минобрнауки говорили, что о полном отказе от болонской системы с бакалавриатом и магистратурой речи не идет. Перешедшим на новую модель образования вузам в этом учебном году выделили более 41 тыс. бюджетных мест.