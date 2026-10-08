Верховный суд не разрешил кредиторам претендовать на подаренное банкротом единственное жилье
08.10.2026, 08:30
Верховный суд РФ (ВС) защитил сделку банкрота, подарившего родственнице свою долю в единственном жилье. ВС признал, что недвижимость имела исполнительский иммунитет, поэтому ее отчуждение не вредит кредиторам.
Спор возник в деле о банкротстве Аркадия Бриша. С 1993 года он и его мать Диана Княжицкая владели квартирой в Москве в равных долях. В 2018 году гражданин подарил свою половину жилья матери, а в 2021-м она продала всю квартиру за 31 млн руб. В марте 2025 года господина Бриша признали банкротом. В рамках банкротного дела финансовый управляющий оспорил дарение, сочтя сделку попыткой вывести актив из имущественной массы. Арбитражные суды признали договор недействительным, а с Дианы Княжицкой взыскали 15,5 млн руб., то есть половину стоимости проданной ею недвижимости (см. «Ъ» от 25 августа). По мнению судов, дарение квартиры лишило ее исполнительского иммунитета.
Однако экономколлегия ВС по жалобе матери пересмотрела дело и отклонила иск управляющего, подтвердив законность дарения. ВС отметил, что спорная доля была единственным жильем должника и не подлежала включению в конкурсную массу, будучи защищенной иммунитетом от взыскания. То есть должник был вправе распоряжаться таким имуществом как до, так и после банкротства, поскольку это не затрагивает интересов кредиторов. Выводы судов об отказе от иммунитета через дарение ошибочны, ведь добровольно ограничить иммунитет можно только через ипотеку, заключила коллегия.
Адвокат Екатерина Худова, представлявшая в споре интересы Дианы Княжицкой, заявила «Ъ», что довольна результатом и считает позицию ВС важной для практики. «Нельзя признавать сделку недействительной только исходя из предположений о мотивах должника, если не доказано, что этой сделкой действительно причинен вред имущественным интересам кредиторов»,— подчеркнула она.