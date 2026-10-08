Верховный суд не разрешил кредиторам претендовать на подаренное банкротом единственное жилье

Однако экономколлегия ВС по жалобе матери пересмотрела дело и отклонила иск управляющего, подтвердив законность дарения. ВС отметил, что спорная доля была единственным жильем должника и не подлежала включению в конкурсную массу, будучи защищенной иммунитетом от взыскания. То есть должник был вправе распоряжаться таким имуществом как до, так и после банкротства, поскольку это не затрагивает интересов кредиторов. Выводы судов об отказе от иммунитета через дарение ошибочны, ведь добровольно ограничить иммунитет можно только через ипотеку, заключила коллегия.