ЦРУ представила доклад о лабораторном происхождении коронавируса

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США опубликовало оценку происхождения коронавируса, согласно которой он, вероятно, возник в лабораторных условиях, сообщает AP. По данным ЦРУ, вероятнее всего, вирус возник не естественно, а искусственно, но точных доказательств этого нет.

Новая оценка основана на анализе информации о распространении вируса, научных исследованиях и работе лабораторий в Китае. В докладе подчеркивается, что полное понимание источника происхождения вируса невозможно без сотрудничества китайских властей.

Доклад был подготовлен по заказу предыдущей администрации США под руководством бывшего директора ЦРУ Уильяма Бернса и обнародован Джоном Рэтклиффом. 25 января председатель комитета по разведке Сената США Том Коттон выразил удовлетворение результатами, заявив о необходимости заставить Китай ответить за распространение вируса.

Представители посольства Китая в Вашингтоне опровергли заявления о возможном происхождении коронавируса из лаборатории и призвали уважать науку. В США поддержку лабораторной теории ранее выражали тогдашний директор ФБР Кристофер Рэй, Министерство энергетики и бывший директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

В декабре 2019 года власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке пневмонии в Ухане. В марте 2020-го гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил пандемию COVID-19 из-за быстрого распространения вируса по миру. По последним данным, из-за коронавируса по всему миру умерли более 7 млн человек.