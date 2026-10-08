Песков: Путину доложили об атакованном у берегов Сочи танкере «Афрамакс Рио»
08.10.2026, 08:32
Президент Владимир Путин получил доклады по ситуации с танкером «Афрамакс Рио», атакованным у побережья Черного моря. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Все доклады получены. С ликвидацией последствий все хорошо»,— прокомментировал «Интерфаксу» представитель Кремля.
Судно загорелось вечером 6 октября после атаки безэкипажных катеров. Экипаж, состоящий из 23 граждан Индии, был спасен, пострадавших нет. Власти Сочи создали оперативный штаб по ликвидации последствий. Открытое горение на танкере ликвидировали к вечеру 7 октября.