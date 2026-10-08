«Яндекс» сообщил о «затронувшем инфраструктуру» инциденте в дата-центре в Сасово
08.10.2026, 08:31
В дата-центре «Яндекса» в Сасово Рязанской области произошел «инцидент, который затронул часть инфраструктуры», сообщили в компании. Что именно случилось, не уточняется.
«Сейчас ситуация на площадке находится под контролем, пострадавших нет», — указано в заявлении. Сотрудники устраняют последствия и восстанавливают функционал затронутых сервисов. Основные сервисы работают в штатном режиме, подчеркнули в пресс-службе.
«Яндекс» запустил рязанский дата-центр в 2014 году на территории бывших помещений завода «Саста». Для подключения к общей сети были проложены несколько линий оптической связи.