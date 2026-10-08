Силы ПВО за ночь сбили над Россией 399 БПЛА

В период с 20:00 мск 7 октября до 8:00 8 октября средства ПВО перехватили и уничтожили 399 беспилотников самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны России. По его данным, БПЛА сбили над приграничными Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской и другими областями Центральной России. Также — над Крымом и Черным морем.