Белый дом США заявил о лабораторном происхождении COVID-19 в Китае

Белый дом США на своем сайте опубликовал информацию об «истинном происхождении» коронавируса. По версии американских властей, COVID-19 имеет лабораторное происхождение. Власти Китая это неоднократно отрицали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

США ссылаются на публикацию «Ближайшее происхождение SARS-CoV-2». Она якобы неоднократно использовалась чиновниками и СМИ и для дискредитации версии утечки COVID-19 из лаборатории. В поддержку своей позиции Белый дом привел пять аргументов:

вирус обладает биологическими характеристиками, не встречающимися в природе;

все случаи заражения COVID-19 произошли от одного контакта, в то время как предыдущие пандемии начинались после нескольких эпизодов попадания вируса в организм человека;

в Ухане расположена лаборатория по исследованию атипичной пневмонии, которая имеет опыт проведения исследований по изменению генов «при ненадлежащем уровне биологической безопасности»;

исследователи Уханьского института вирусологии заразились вирусом, по симптом схожим с COVID-19, осенью 2019 года, за несколько месяцев до начала пандемии;

«по всем меркам науки, если бы существовали доказательства естественного происхождения, они бы уже появились, но их нет».

В январе ЦРУ опубликовало доклад, согласно которому коронавирус возник не естественно, а искусственно, но точных доказательств этому не приводилось. В марте суд в США счел правительство Китая виновным в сокрытии данных о распространении коронавируса в начале пандемии и постановил взыскать с КНР более $24 млрд. Роспотребнадзор не подтверждал лабораторное происхождение COVID-19.

О найденном в Китае новом коронавирусе — в материале «Ъ» «Летучие мыши снова завирусились».