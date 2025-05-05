Мишустин сыграл на осетинской гармонике вместе с ученицей музыкальной школы

Премьер-министр Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Северную Осетию. Во время поездки он посетил музыкальную школу им. А. В. Макоева. Вместе с одной из учениц господин Мишустин сыграл мелодию песни «Священная война» на осетинской гармонике.

Председатель правительства услышал звучание целого ансамбля этого музыкального инструмента. Он отметил насыщенный звук осетинской гармоники. «Вообще, осетинская земля славится музыкантами»,— добавил господин Мишустин (цитата по Telegram-каналу правительства).

В этом контексте премьер-министр упомянул дирижера Валерия Гергиева, окончившего музыкальную школу в республике. Михаил Мишустин пожелал юным учащимся чтить традиции.

Председатель правительства также побывал в мемориальном комплексе «Город ангелов» в Беслане, посетил агропромышленное предприятие «Казачий хутор» и пообщался с главой республики Сергеем Меняйло.