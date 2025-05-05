В Северную Осетию с рабочим визитом прибыл Михаил Мишустин
Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в понедельник во Владикавказ, откуда направился в мемориальный комплекс «Город Ангелов» в Беслане. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергеем Меняйло.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
После церемонии возложения цветов на мемориальном кладбище Михаил Мишустин ознакомился с состоянием ряда социальных учреждений города. В частности, в Детской музыкальной школе и Доме детского творчества, а также оценит реализацию генерального плана городского развития.
Программа визита премьер-министра в Северную Осетию также включала посещение агропромышленного предприятия «Казачий хутор» и встречу с руководителем республики Сергеем Меняйло.