В Северную Осетию с рабочим визитом прибыл Михаил Мишустин

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в понедельник во Владикавказ, откуда направился в мемориальный комплекс «Город Ангелов» в Беслане. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергеем Меняйло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

После церемонии возложения цветов на мемориальном кладбище Михаил Мишустин ознакомился с состоянием ряда социальных учреждений города. В частности, в Детской музыкальной школе и Доме детского творчества, а также оценит реализацию генерального плана городского развития.

Программа визита премьер-министра в Северную Осетию также включала посещение агропромышленного предприятия «Казачий хутор» и встречу с руководителем республики Сергеем Меняйло.

Николай Аксенов