Плодохранилище на 50 тысяч тонн построено в рамках агропроекта Северной Осетии

В Северной Осетии на территории агропредприятия "Казачий хутор" заложили 1 тыс. га насаждений и построили плодохранилище на 50 тыс. т. Осмотрели новый комплекс председатель правительства Михаил Мишустин и министр сельского хозяйства Оксана Лут, сообщил глава республики Сергей Меняйло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы РСО – Алания Фото: пресс-служба главы РСО – Алания

Инвестиционная часть проекта полностью завершена.

По прогнозам специалистов, предприятие достигнет полной производительности к 2029 году. Проект не только укрепляет продовольственную безопасность России и повышает конкурентоспособность отечественного агропромышленного комплекса, но также создает новые рабочие места и способствует развитию инфраструктуры региона.

Николай Аксенов