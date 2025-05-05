Прибыль Audi упала на фоне слабого спроса в Китае

Audi завершила первый квартал года с показателем прибыли после вычета налогов €630 млн, следует из финансового отчета германского концерна. Это на 14,4% хуже прошлогоднего результата.

Выручка компании выросла на 12%, до €15,4 млрд. Однако это связано прежде всего с повышением цен на автомобили. При этом поставки за отчетный период упали на 3,4% в годовом исчислении, до 383,4 тыс. автомобилей. Особенно сильным падение спроса оказалось в Китае — ключевом для немецкого производителя рынке сбыта. Здесь компании удалось продать всего 144,5 тыс. машин, что на 7% хуже прошлогоднего показателя.

Как и ранее Volkswagen, Audi в своем прогнозе на весь 2025 год отказалась учитывать возможные эффекты от импортных пошлин, вводимых Дональдом Трампом. А потому компания подтвердила свой предыдущий прогноз по выручке: от €67,5 млрд до €72,5 млрд с операционной маржей от 7% до 9%.

Ранее S&P спрогнозировало падение мирового производства автомобилей в текущем году на 2% из-за импортных пошлин США.

Кирилл Сарханянц