Прибыль VW обрушилась на 40%

Прибыль Volkswagen Group за первый квартал года после вычета налогов составила €2,18 млрд. Это на 40,6% хуже показателя начала 2024 года. Показатель прибыли оказался хуже консенсус-прогноза аналитиков Visible Alpha, который составил €2,24 млрд.

Германский автоконцерн предупредил, что показатели всего 2025 года, скорее всего, окажутся у нижней границы прогноза компании. Группа предполагает рост продаж на 5% в нынешнем году при операционной прибыли от продаж в размере 5,5–5,6%. Ранее концерн ожидал маржи операционной прибыли до 6,5%.

В ухудшении показателей и собственных прогнозов VW винит Дональда Трампа и его импортные пошлины. Господин Трамп в конце марта объявил о введении дополнительных пошлин на импорт автомобилей в США в размере 25%. При этом финансовый директор VW Арно Антлитц заметил в ходе пресс-конференции, посвященной финансовому отчету группы, что текущий прогноз на 2025 год вообще не учитывает возможные эффекты от американских пошлин. Учитывая, что Дональд Трамп регулярно вводит их, усиливает или вовсе отменяет, спрогнозировать их влияние на операционные показатели пока просто невозможно, утверждает господин Антлитц.

Кирилл Сарханянц