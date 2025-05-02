S&P: мировое производство автомобилей сократится на 2% из-за пошлин США

В результате введения США пошлин в отношении товаров иностранных государств мировое производство автомобилей сократится в текущем году на 2%, до 87,9 млн единиц. По сравнению с прошлым годом будет произведено на 1,55 млн меньше автомобилей. Об этом говорится в прогнозе S&P Global Mobility.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Florence Lo / Reuters Фото: Florence Lo / Reuters

Согласно расчетам, которые приводит Nikkei Asia, продажи автомобилей в США упадут в этом году на 3%. До этого в США ежегодно продавали около 16 млн автомобилей. Это второй по объему рынок после Китая. При этом почти половина продаваемых в США автомобилей является импортными. Кроме того, США импортируют от 30% до 60% автозапчастей, отмечает издание.

С 3 апреля пошлинами в 25% облагаются все импортируемые в США автомобили. Планировалось, что с 3 мая тарифы распространятся и на импортируемые автозапчасти. Однако, как сообщает Wall Street Journal, администрация США позволит производителям получать возмещение за эти тарифы до суммы, равной 3,75% от стоимости произведенного в США автомобиля, в течение года. Возмещение снизится до 2,75% от стоимости авто на второй год, а после будет отменено.

Подробнее — в материале «Ъ» «Экспорт автомобилей в США притормозят пошлинами».

Елизавета Шмакова