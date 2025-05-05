«Победа крайне правого политика создаст проблемы для НАТО, да и для ЕС тоже»

В первом туре выборов президента Румынии победил глава «Альянса за объединение румын» Джордже Симион. После подсчета 100% бюллетеней ультраправый политик получил 40,96% голосов. Западные СМИ отмечают рост правых настроений в Европе и опасность, которую таит в себе победа господина Симиона для ЕС и НАТО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джордже Симион (справа) и Кэлин Джорджеску

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters Джордже Симион (справа) и Кэлин Джорджеску

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Румынский националист побеждает в первом туре президентских выборов

Джордже Симион, ультраправый националист, пообещавший «Сделать Румынию Снова Великой», выиграл первый тур президентских выборов в воскресенье и нарушил тренд последнего времени, когда избиратели наказывают кандидатов за дружбу с президентом Трампом… В отличие от избирателей в Канаде и Австралии, отдавших предпочтение на недавних выборах партиям, открыто выступающим против Трампа, румыны, поддержав Симиона, вознаградили одного из самых ярых сторонников движения MAGA в Европе.

Ультраправый союзник Трампа одержал убедительную победу в первом туре повторных президентских выборов в Румынии

Победа ультраправых может привести к тому, что Румыния, которая граничит с Украиной и является членом ЕС и НАТО, свернет со своего нынешнего прозападного пути и станет еще одной подрывной силой внутри блока и трансатлантического оборонного альянса. Такой исход событий также понравился бы консервативным националистам в Европе и за ее пределами, включая высокопоставленных представителей администрации Трампа, таких как вице-президент США Джей Ди Вэнс, обвинивший Бухарест в отрицании демократии после отмены первоначального голосования.

Европа дрожит перед ним

Избирательная кампания в Румыния проходила в атмосфере дезинформации, грязных трюков и обвинений. Теперь в этом государстве-члене ЕС вновь лидирует крайне правый экстремист… Победа крайне правого политика, скорее всего, создаст проблемы для НАТО, да и для ЕС тоже. Она грозит дальнейшей дестабилизацией внутри этих западных альянсов. Незадолго до первого раунда голосования Симион дал ясно понять, что он не считает Россию угрозой. Скорее, по его мнению, проблема с либеральным Западом.

AFP (Париж, Франция)

Президентские выборы в Румынии: кандидат от крайне правых лидирует в первом туре

Кандидаты меняются, но лидируют по-прежнему крайне правые: через пять месяцев после шокирующей отмены первого тура президентских выборов Румыния подтвердила в ходе повторного голосования в воскресенье свой националистический уклон… Хоть лидер «Альянса за объединение румын» и отрицает какие-либо симпатии к России, он разделяет ту же неприязнь к «брюссельским бюрократам» и выступает против любой военной поддержки Киева. В течение дня избиратели заявляли о своем желании «перемен» и своем неприятии традиционных политических партий, находившихся у власти с конца коммунизма.

Лидер ультраправых в Румынии встретится во втором туре с мэром-центристом

Над выборами навис Трамп, администрация которого проявляла большой интерес к румынской политике на фоне протестов против отмены результатов голосования. Ультранационалистический глава государства, который представлял бы Румынию на саммитах Европейского союза и НАТО, мог бы пополнить ряды крайне правых сил по всему ЕС, которые и так разрывают на части либеральные институты блока.

Знакомьтесь — Джордже Симион, праворадикальный победитель выборов в Румынии… которому запрещен въезд на Украину

На теледебаты между кандидатами в президенты в апреле он явился с букетом цветов для Елены Ласкони, левоцентристского кандидата… а потом демонстративно ушел в знак протеста против отмены прошлогодних выборов.

Эта театральная выходка символизирует разрушительную политику Симиона, который начал политическую карьеру, маршируя по улицам и разрисовывая дороги страны с помощью баллончиков краски ультранационалистическими лозунгами. Результат воскресных выборов — кульминация его подъема от агитатора-маргинала до главы ультраправых, а если он доберется до президентской резиденции Котрочень в Бухаресте — то и до самого влиятельного человека в Румынии.

Подготовили Алена Миклашевская, Кирилл Сарханянц