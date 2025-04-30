От перемены мест кандидатов итог не меняется

В Румынии готовятся поставить точку в вопросе выбора следующего президента спустя почти полгода после того, как имевший все шансы на избрание крайне правый Кэлин Джорджеску был отстранен от избирательной кампании. Организованный повторно первый тур пройдет в грядущее воскресенье, 4 мая, и, cудя по опросам общественного мнения, его результаты вряд ли устроят действующие власти: большинство румын готовятся отдать свой голос за другого крайне правого политика — лидера «Альянса за объединение румын» (AUR) Джордже Симиона. Политик и сам уверен в своей победе настолько, что даже не посчитал нужным участвовать в прошедших 29 апреля дебатах кандидатов.

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Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters Кэлин Джорджеску

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

4 мая в Румынии пройдет первый тур президентских выборов, который должен будет наконец поставить точку в беспрецедентной предвыборной кампании. Как известно, в декабре Конституционный суд аннулировал итоги первого тура в ноябре 2024 года, в котором победу одержал Кэлин Джорджеску, cчитающийся на Западе пророссийским политиком, взгляды которого противоречат проевропейскому пути Румынии.

Тогда румынская разведка объяснила высокий показатель Джорджеску вмешательством в выборы и гибридными атаками, к которым якобы причастна Москва. Сообщалось о 25 тыс. прежде неактивных аккаунтов в TikTok, распространявших различные видео в поддержку правого политика, что и сам кандидат, и Москва отвергли. Позднее политик и вовсе стал фигурантом уголовного дела о незаконном финансировании избирательной кампании и уже не смог баллотироваться на повторных выборах.

Тем не менее устранение одного крайне правого кандидата не сломило запрос румын, недовольных ростом цен, неблагоприятной экономической ситуацией и высоким уровнем коррупции, на серьезные изменения.

И этим смог сполна воспользоваться идеологически близкий Кэлину Джорджеску глава второй по величине парламентской силы AUR Джордже Симион.

38-летний политик заявил о стремлении к «восстановлению демократии, воли народа, верховенства закона и конституционного порядка», а также выступил за прекращение военной помощи Украине (куда ему, как и в Молдавию, был запрещен въезд из-за его призывов к возвращению Румынии к границам 1939 года).

Вместе с тем он высказался и за развитие отношений с Евросоюзом — при условии, что блок не будет вмешиваться во внутриполитические вопросы, за исключением экономических. При этом, в отличие от Кэлина Джорджеску, политик не стал ставить под сомнение преимущество членства страны в НАТО, хотя и отметил, что руководить альянсом должны США, а «Франция и Великобритания вряд ли смогут стать альтернативой».

Отличает Джордже Симиона и близость взглядов с республиканской администрацией президента США Дональда Трампа, что он сам решил использовать как преимущество перед остальными кандидатами.

Он с нескрываемой гордостью носил бейсболки с логотипом MAGA (Make America Great Again), а 20 января приезжал в Вашингтон на инаугурацию Дональда Трампа, где встретился с сыном американского президента.

«Мы естественные союзники Республиканской партии и идеологически почти полностью совпадаем с движением MAGA»,— признал Джордже Симион в интервью газете Politico. Стремление румынского оппозиционера к союзу с Вашингтоном стало предсказуемым шагом, учитывая критику, c которой США обрушились на Румынию после отмены первого тура выборов. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в речи на Мюнхенской конференции по безопасности привел эту ситуацию в пример того, как европейские страны подрывают принципы демократии.

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Фото: Andreea Campeanu / File Photo / Reuters Джордже Симион

Фото: Andreea Campeanu / File Photo / Reuters

Согласно анализу разных опросов, проведенному изданием Politico, к 26 апреля в поддержку Джордже Симиона высказались 30% респондентов: последние недели он стабильно остается лидером в опросах общественного мнения. Будучи уверенным в своей непременной победе в первом туре, политик даже не стал участвовать в телевизионных дебатах кандидатов в президенты, которые прошли вечером 29 апреля.

Остальные десять кандидатов этой возможностью пренебрегать не стали. Основное внимание на дебатах было приковано к двум политикам, которые могут конкурировать с Джордже Симионом в борьбе за пост президента: кандидату от партий проевропейской правящей коалиции (Социал-демократическая партия, Национал-либеральная партия и Демократический союз венгров Румынии) Крину Антонеску и мэру Бухареста, правоцентристу Никушору Дану. Согласно все тем же данным Politico, они могут претендовать на 24% и 22% голосов избирателей соответственно.

В ходе дебатов оба признали отмену первого тура выборов не просто «критическим моментом в румынской демократии», но и демонстрацией «слабости руководства Румынии», не сумевшего объяснить этот «феномен».

Однако, предупредил Крин Антонеску в интервью Financial Times (FT), «популизм и изоляционизм» его ультраправого соперника ставят под угрозу единство Евросоюза.

В интервью газете Никушор Дан почти в унисон повторил: Румыния должна быть привержена сотрудничеству с ЕС и НАТО, а «такие популисты, как Джордже Симион» просто «копируют российские нарративы».

Господин Дан подчеркнул, что внешнеполитический курс — «самое важное из того, что поставлено на карту на этих выборах».

Согласно опросам FlashData, которые приводит FT, во втором туре, запланированном на 18 мая, Крин Антонеску имеет больше шансов победить Джордже Симиона, чем Никушор Дан. В связи с этим не исключено, что после первого тура мэр Бухареста призовет сторонников поддержать кандидата от правящей коалиции, лишь бы избежать прихода к власти ультраправого политика.

Проевропейским партиям уже удалось сформировать коалицию правящего большинства без крайне правых. И избрание президентом, который в Румынии отвечает за вопросы внешней политики и национальной безопасности, своего кандидата позволит правительству сохранить прежний курс.

Лусине Баласян