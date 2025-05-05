Иран готов к переговорам по ядерным вопросам с США и «евротройкой»

Тегеран готов к проведению нового раунда переговоров с США по ядерной программе и ожидает посреднических шагов от Омана. Об этом сегодня, 5 мая, заявил на пресс -конференции официальный представитель МИД Исламской Республики Эсмаил Багаи. По его словам, Иран также не отказывается от проведения встречи с «евротройкой».

«Мы заявили о своей приверженности продолжению диалога и дипломатии и продемонстрировали нашу полную готовность (к переговорам.— "Ъ"), приняв участие в нескольких раундах переговоров»,— сказал господин Багаи журналистам, отметив, что Иран ожидает сообщений от Омана по поводу дальнейших контактов. «Наши оманские друзья согласуют время, место, и мы будем своевременно проинформированы»,— выразил уверенность представитель иранского МИДа.

Накануне ирано-американских консультаций также должны были пройти переговоры Тегерана с «евротройкой» — Германией, Великобританией и Францией. О переносе встречи глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил сразу после появления информации об отмене переговоров с американцами. Комментируя консультации с европейцами, пресс-секретарь иранского МИДа уточнил, Тегеран к такой встрече готов и «надо договориться о сроках».

1 мая в Министерстве иностранных дел Омана заявили, что запланированный на 3 мая четвертый раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном был перенесен по «логистическим причинам». Глава оманского МИДа сообщал, что новую дату встречи объявят позже. Reuters со ссылкой на источник сообщало, что новая дата будет назначена «в зависимости от подхода США».

О переговорах по иранской ядерной программе в Риме — в материале «Ъ» «Иран и США ушли на третий круг».

Анастасия Домбицкая