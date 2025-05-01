Четвертый раунд переговоров США и Ирана отложили по «логистическим причинам»

В Министерстве иностранных дел Омана заявили, что переговоры Вашингтона и Тегерана по иранской ядерной программе, запланированные на 3 мая, перенесены. Такое решение приняли по «логистическим причинам». Новую дату встречи объявят позже, сообщил глава МИД Омана Бадр Аль-Бусаиди в социальной сети X. Оман в этих переговорах выступает посредником.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: WANA / Reuters Фото: WANA / Reuters

Как пишет Reuters со ссылкой на источник, новая дата будет назначена «в зависимости от подхода США». На прошлой неделе министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявлял, что в четвертом раунде должны принять участие эксперты из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

После предыдущей встречи с делегацией США господин Арагчи говорил, что иранская сторона довольна переговорами. Президент США Дональд Трамп также заявлял, что диалог между странами проходит хорошо.

Вскоре после этого Вашингтон внес в санкционный список семь организаций, базирующихся в Иране, ОАЭ и Турции. США обвинили их в причастности к торговле иранской нефтью. Тегеран осудил этот пакет санкций. В МИД страны назвали политику США «враждебной, незаконной и бесчеловечной».