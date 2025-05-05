ФАС разрешила «Магниту» купить «Азбуку вкуса»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство структуры «Магнита» (MOEX: MGNT) о получении предварительного согласия на приобретение доли в «Азбуке вкуса». «Магнит» объявил о покупке сети на прошлой неделе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

ФАС уточнила, что по итогам 2024 года доля группы лиц покупателя на рынке не превышает 25% на территории какого-либо из административно-территориальных образований, в которых находятся приобретаемые объекты. Служба сочла, что сделка не приведет к ограничению конкуренции.

«ФАС России согласовала ходатайство АО "Тандер" о получении предварительного согласия на приобретение доли в уставном капитале ООО "Городской супермаркет" (сеть "Азбука вкуса")»,— говорится в пресс-релизе (цитата по ТАСС).

Общая торговая площадь активов составляет 100,4 тыс. кв. м, из которых около 77,9 тыс. кв. м приходится на супермаркеты, 11,9 тыс. кв. м — на минимаркеты. По данным «Ъ», «Магнит» на первом этапе получит 51% оценочной стоимостью более 30 млрд руб. и право первоочередного выкупа оставшейся доли.

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