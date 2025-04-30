«Магнит» сохранит бренд магазинов «Азбука вкуса»

Ритейлер «Магнит» (MOEX: MGNT) объявил о покупке контрольного пакета долей ООО «Городской супермаркет» и сохранении бренда сети премиальных магазинов «Азбука вкуса», а также ее ключевой управленческой компании. Сделка реализуется «Магнитом» через дочернее АО «Тандер». Перед закрытием сделки Федеральная антимонопольная служба (ФАС) должна ее согласовать, а стороны — выполнить определенные условия.

Общая торговая площадь активов составляет 100,4 тыс. кв. м, из которых около 77,9 тыс. кв. м приходится на супермаркеты, 11,9 тыс. кв. м — на минимаркеты. В контур сделки также вошли пять кулинарных, хлебопекарных и кондитерских производств «Азбуки вкуса». Кроме того, «Магнит» приобрел три распределительных центра и склады доставки общей площадью 47 тыс. кв. м. в Москве и Санкт-Петербурге.

«Покупка “Азбуки вкуса” дает нам возможность заметно усилить рыночные позиции в Москве и выйти в принципиально новый для нас сегмент премиальной розницы, что позволит нам закрыть практически все покупательские миссии в продуктовом ритейле»,— пояснил гендиректор ПАО «Магнит» Евгений Случевский.

По словам президента «Азбуки вкуса» Дениса Сологуба, совместная работа с «Магнитом» станет новой главой в истории компании. Он убежден в синергетическом эффекте от объединения усилий и опыта «Азбуки вкуса» и «Магнита».