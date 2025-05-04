Bloomberg: Shell заинтересована в покупке BP

Британская нефтегазовая компания Shell изучает варианты покупки своего конкурента BP, утверждают источники Bloomberg.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

В последние недели руководство Shell активно обсуждало с советниками шансы на приобретение BP и потенциальную выгоду от такой сделки. При этом, как отмечают источники агентства, в Shell настроены подождать, пока котировки BP, испытывающей непростые времена, упадут еще сильнее, чтобы выкупить конкурента за как можно меньшую сумму.

В самой Shell информацию Bloomberg прямо не комментируют. В минувшую пятницу, 2 мая, гендиректор Ваэль Саван в ответ на вопрос о возможной покупке BP заявил, что скорее сосредоточился бы на обратном выкупе акций компании. А в ходе пресс-конференции, посвященной оглашению финансовых результатов, заявил, что Shell сначала стоит разобраться с собственным бизнесом.

Котировки акций BP за последние 12 месяцев просели примерно на треть. Прибыль компании по итогам первого квартала этого года сократилась вдвое — до $1,38 млрд. Глава BP Мюррей Окинклосс уже принял ряд мер, включая сокращение издержек на $2 млрд и увольнение 5% сотрудников. Кроме того, компания пересмотрела цели по снижению добычи нефти и газа на 40% к 2030 году. Теперь в планах компании сокращение лишь на 25%, и возможно дальнейшее снижение цели.

Кирилл Сарханянц