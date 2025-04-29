Прибыль BP сократилась вдвое

Базовая прибыль British Petroleum (BP) от стоимости замещения (показатель, эквивалентный чистой прибыли) по итогам первого квартала года составила $1,38 млрд. Это на 49,5% хуже показателя за аналогичный период прошлого года, следует из отчета компании. Аналитики, опрошенные самой BP, ожидали получения компанией прибыли в размере $1,53 млрд.

Газовое подразделение BP завершило квартал с падением прибыли на 40%. Оно вызвано сокращением объемов добычи после продажи части активов и снижением спроса в мире.

BP испытывает в последнее время серьезное давление со стороны инвесторов из-за неудовлетворительных результатов. Глава BP Мюррей Окинклосс уже принял ряд мер, включая сокращение издержек на $2 млрд и увольнение 5% сотрудников. Кроме того, компания пересмотрела цели по снижению добычи нефти и газа на 40% к 2030 году. Теперь в планах компании сокращение лишь на 25%, и возможно дальнейшее снижение цели.

Сегодня же стало известно об уходе из компании руководительницы отдела стратегии и устойчивого развития Джулии Черчии. Она покинет пост 1 июня, а сама должность будет упразднена.

Кирилл Сарханянц