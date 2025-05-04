PTI: Индия приостановила пропуск воды через плотину на границе с Пакистаном

Индия временно остановила пропуск воды через плотину Баглихар на реке Ченаб на границе с Пакистаном. Аналогичные меры планируют принять на плотине Кишанганга на реке Джелам. Об этом пишет индийское агентство PTI со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гидроэлектростанция на плотине Баглихар на реке Ченаб, граница Индии и Пакистана

Фото: Amit Gupta / Reuters Гидроэлектростанция на плотине Баглихар на реке Ченаб, граница Индии и Пакистана

Фото: Amit Gupta / Reuters

«Гидроэлектростанции — Баглихар в Рамбане в Джамму и Кишанганга на севере Кашмира — предлагают Индии возможность регулировать сроки выбросов воды»,— сказано в публикации.

Индия и Пакистан подписали договор о водах Инда в 1960 году. Он гарантировал Пакистану воду в случае засухи и голода во время потенциальной войны с Индией. Договор ни разу не нарушался Индией. Его действие отменили после теракта, который случился 22 апреля в Джамму и Кашмире. В результате погибли 26 человек, в основном туристы. В ответ премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о готовности страны нанести «сокрушительный удар по терроризму».

Подробнее — в материале «Кошмар в Кашмире».

Екатерина Отрашкевич