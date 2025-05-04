PTI: Индия приостановила пропуск воды через плотину на границе с Пакистаном
Индия временно остановила пропуск воды через плотину Баглихар на реке Ченаб на границе с Пакистаном. Аналогичные меры планируют принять на плотине Кишанганга на реке Джелам. Об этом пишет индийское агентство PTI со ссылкой на источник.
Гидроэлектростанция на плотине Баглихар на реке Ченаб, граница Индии и Пакистана
Фото: Amit Gupta / Reuters
«Гидроэлектростанции — Баглихар в Рамбане в Джамму и Кишанганга на севере Кашмира — предлагают Индии возможность регулировать сроки выбросов воды»,— сказано в публикации.
Индия и Пакистан подписали договор о водах Инда в 1960 году. Он гарантировал Пакистану воду в случае засухи и голода во время потенциальной войны с Индией. Договор ни разу не нарушался Индией. Его действие отменили после теракта, который случился 22 апреля в Джамму и Кашмире. В результате погибли 26 человек, в основном туристы. В ответ премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о готовности страны нанести «сокрушительный удар по терроризму».
Подробнее — в материале «Кошмар в Кашмире».