Нетаньяху отложил визит в Азербайджан из-за ситуации в секторе Газа и Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отложил свой визит в Азербайджан, где должен был находиться с 7 по 11 мая, на неопределенный срок. Канцелярия премьера уточнила, что поездка перенесена с связи с ситуацией на Ближнем Востоке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yair Sagi / Pool / Reuters Фото: Yair Sagi / Pool / Reuters

«В свете развития ситуации в Газе и Сирии и в связи с насыщенной повесткой в сфере безопасности и дипломатии премьер-министр Биньямин Нетаньяху принял решение перенести визит в Азербайджан на более позднюю дату»,— говорится в сообщении канцелярии (цитата по The Times of Israel).

Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за приглашение. В сообщении канцелярии также указано, что премьер ценит теплые и стабильные отношения между странами.

О ситуации на Ближнем Востоке — в материале «Ъ» «Сирия дала израильский крен».