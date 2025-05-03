Путин поздравил президента Азербайджана с 80-летием Дня Победы

Президент России Владимир Путин направил поздравление по случаю 80-летия Дня Победы президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Господин Путин выразил уверенность, что традиции дружбы и взаимопомощи послужат основой развития отношений двух стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ильхам Алиев и Владимир Путин в апреле 2024 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Ильхам Алиев и Владимир Путин в апреле 2024 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Уверен, что славные традиции дружбы и взаимопомощи, укрепленные в те непростые годы, и впредь будут служить надежной основой развития дружественных и союзнических отношений между Россией и Азербайджаном»,— говорится в телеграмме Владимира Путина, которая опубликована на сайте президента Азербайджана.

Президент России в поздравлении отметил, что граждане обеих стран чтят память «тех, кто на полях сражений и в тылу приближал победу над немецко-фашистскими захватчиками». Он также пожелал крепкого здоровья, мира и долголетия всем ветеранам, проживающим в Азербайджане.

15 марта Кремль сообщил, что Ильхам Алиев должен приехать в Москву 9 мая. Азербайджанские военнослужащие также примут участие в параде на Красной площади.