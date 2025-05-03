Патриарх Кирилл прибыл в Баку

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с визитом в столицу Азербайджана, сообщила пресс-служба Русской православной церкви (РПЦ). Завтра, 4 мая, патриарх возглавит литургию в кафедральном соборе святых Жен-Мироносиц в Баку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Фото: Сергей Власов / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Фото: Сергей Власов / Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

В аэропорту Гейдар Алиев патриарха встретили епископ Бакинский и Азербайджанский Алексий (Смирнов), посол РФ Михаил Евдокимов и зампред госкомитета Азербайджана по работе с религиозными образованиями Сахиб Нагиев. В поездке предстоятеля РПЦ сопровождает личный секретарь, епископ Раменский Алексий.

В 2010 и 2019 годах патриарх Кирилл принимал участие в конференции религиозных лидеров мира, прошедшей в Азербайджане. В 2024 году на мероприятии зачитали послание от предстоятеля РПЦ.

Также в прошлом году РПЦ избрала нового главу Бакинской и Азербайджанской епархии. Им стал игумен Алексий (Смирнов) из Ставропольской епархии. Предыдущий глава епархии Азербайджана Александр (Ищеин) умер в возрасте 68 лет 10 июня 2021 года. На протяжении трех лет его обязанности исполнял архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт (Курьянов).