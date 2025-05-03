Полянский объяснил, почему США не ввели пошлины против России

Торговые отношения между США и Россией упали до уровня, «не подобающего двум великим державам», считает первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, по этой причине пошлины США не затронули российские товары.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Полянский

Фото: ООН Дмитрий Полянский

Фото: ООН

«Я думаю, он (объем торговли.— "Ъ") настолько незначителен, что введение пошлин на эту торговлю было бы избыточно, и именно поэтому, как мне кажется, мы избежали этого, этих пошлин»,— пояснил «РИА Новости» дипломат.

Господин Полянский считает, что отсутствие пошлин США на российский экспорт — напоминание всем, кто призывает ввести больше санкций против РФ. Он добавил, что «все, что могло быть санкционировано, уже было санкционировано».

В начале апреля президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импорт из 185 стран в размере от 10% до 50%, Россия в список не вошла. По оценкам экспертов, против России с 2014 года было введено уже почти 29 тыс. санкций.

Об отношениях Москвы и Вашингтона — в материале «Ъ FM» «Команда Дональда Трампа взялась за рычаги».