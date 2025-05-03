Команда Дональда Трампа взялась за рычаги

Команда Дональда Трампа подготовила новые рычаги давления на Россию. Как пишет Bloomberg, Белый дом может ввести дополнительные ограничения на экспорт энергоносителей и доходы от продажи российской нефти. О том что санкции готовятся в банковской и энергетической сферах, пишет и Reuters. Источники агентства утверждают: новые меры затронут в том числе «Газпром» и других крупных российских игроков. Bloomberg при этом указывает, что Дональд Трамп пока не решил, усиливать ли давление на Москву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Американский Госдеп в свою очередь 2 мая сообщил, что США отойдут от роли посредника в урегулировании украинского конфликта. Там добавили, что позиция Белого дома «остается прежней», но «это изменится», если не будет прогресса. В Вашингтоне призвали Россию и Украину начать прямые переговоры. В то же время мирный процесс теперь могут затруднить и конфликты внутри администрации, пишет Bloomberg. После скандала с чатом в мессенджере Signal от должности был отстранен советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц. На его пост временно назначили госсекретаря Марко Рубио.

Он может представить Трампу иную картину происходящего, отмечает преподаватель политологии Дрекельского университета Сергей Костяев: «Сейчас Марко Рубио стал исполняющим обязанности советника по нацбезопасности. Это означает, что человек, достаточно скептично настроенный к России, будет координировать информацию, которую получает Трамп от внешнеполитического блока. Занимающий данную должность готовит президенту различные материалы, которые ему присылает министр обороны, директор ЦРУ, глава национальной разведки, госсекретарь.

И, кстати, санкции и мирный процесс — это вещи, не очень связанные в том плане, что Соединенные Штаты могут использовать ограничения просто как дефолтный режим: у нас есть уже множество этих законов, добавим еще один. Сейчас в Сенате рассматривается законопроект о введении вторичных санкций в отношении стран, которые закупают российское сырье. И велика вероятность, что в Сенате его могут признать. А вот в Палате представителей спикер Джонсон делает все, что ему скажет Трамп. Посмотрим, какое будет настроение у президента США через неделю-две.

Возможен ли выход Вашингтона из переговорного процесса? Дело в том, что в администрации Трампа нет координации между сотрудниками, поэтому разные люди могут говорить что угодно. По большому счету внешнюю политику определяет один человек — это президент».

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс на этой неделе заявил, что США дают Москве и Киеву 100 дней на то, чтобы сесть за стол переговоров. В Кремле ранее сообщали, что Россия без предварительных условий готова к встречам с украинской делегацией. В МИД РФ при этом отметили, что для мирного соглашения будет необходимо международное признание регионов, занятых российскими войсками. Однако пока прямые переговоры между Россией и Украиной будут невыгодны самому Вашингтону, говорит кандидат политических наук Александр Тэвдой-Бурмули: «Конечно же, Вашингтону была выгодна функция посредника. Он получает от своих услуг некоторые бонусы. Они предполагались, как мы знаем, и в ходе трехсторонних русско-украинско-американских переговоров.

Американцы предлагали России некоторую сделку и уже заключили с Украиной некоторую сделку. Поэтому, если сейчас Трамп внезапно заявляет о том, что он готов выйти из этой сделки, тут не вопрос выгоды. Просто одна из сторон не склонна идти навстречу позиции арбитра. Учитывая то, что Украина уже пошла американцам навстречу, сделка по ресурсам заключена, можно предположить, что либо здесь уперлась в оппозицию Россия, либо, учитывая, что еще все-таки есть и европейцы как сторона, возможно, американцам не удалось склонить ЕС к тому, чтобы они пошли навстречу требованиям русских по снятию санкций. Дело в том, что, во-первых, прямые переговоры представить себе сложнее, чем с посредником, а во-вторых, не все в данном случае зависит, например, от украинской стороны. Киев может заключить мир с Москвой, но санкции-то вводил не он.

Разумеется, сейчас американский внутренний фактор является крайне важным внешнеполитическим, мы это понимаем. И могут появиться новые лица в администрации. Трампистская политика в целом очень персоналистская и во многом зависит от того, кому доверяет конкретно Трамп.

Внутренняя политика может привести к тому, что ему будет не до украинского трека».

Индекс РТС на фоне новостей 2 мая опустился ниже 1100 пунктов впервые с середины апреля, индекс Мосбиржи за сутки потерял почти 3%. В ночь на 1 мая Вашингтон и Киев подписали соглашение по недрам. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эта сделка стала первым результатом его встречи с Трампом в Ватикане. А министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что договор считается в Вашингтоне сигналом для России. Тем временем Москва объявила о трехдневном перемирии в честь 9 мая. Киев назвал жест «манипуляцией» и в ответ призвал к прекращению огня на 60 или 90 дней.

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Александра Абанькова