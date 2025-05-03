Castellum: против России ввели почти 29 тыс. санкций

Количество санкций, введенных против России с 2014 года, достигло почти 29 тыс. штук. Больше всего ограничений ввели США, Канада и Швейцария, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные аналитического портала Castellum.

По состоянию на конец апреля 2025 года против России действовало 28 937 не торговых санкций. Из них 92% введены с конца февраля 2022 года. На США пришлось 25,5% от всех мер (7384 санкции), на Канаду — 12,6% (3639), Швейцарию — 11,3% (3266).

В топ-10 также вошли: Норвегия (9,3%, или 2678 санкций), Евросоюз (ЕС) и Исландия (по 8,6%, или 2 482 санкций), Великобритания (7,2%, 2078 ограничений), Новая Зеландия (6,4%, 1860 санкций), Австралия (5,5%, 1598 ограничений), и Япония (5%, 1441).

ЕС работает над 17-м пакетом антироссийских санкций. В феврале президент США Дональд Трамп продлил действие всех ограничений против Москвы, введенных с 2014-го, еще на один год. В американском Сенате подготовили законопроект о новых «сокрушительных» санкциях против России.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Команда Дональда Трампа взялась за рычаги».