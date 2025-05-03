Трамп опубликовал свое изображение в образе папы римского

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social изображение, на котором он предстал в образе папы римского. Предположительно, кадр был сгенерирован искусственным интеллектом. Картинка не сопровождается никаким текстом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: @realDonaldTrump Дональд Трамп

Фото: @realDonaldTrump

На изображении господин Трамп сидит на позолоченном троне. Он одет в белую сутану (длинная одежда у католического духовенства), с митрой на голове и золотым крестом на груди. Указательный палец его правой руки поднят вверх, а на безымянном, предположительно, надет папский перстень.

29 апреля Дональд Трамп заявил, что хотел бы стать папой римским. Как пишет Politico, господин Трамп, «помимо того, что весьма занят на посту президента США, является миллиардером и трижды женат, и вряд ли будет избран на пост главы Католической церкви».

Папа римский Франциск умер 21 апреля в возрасте 88 лет в результате инсульта. Его похороны прошли 26 апреля, на них приехал в том числе Дональд Трамп. Конклав, где будет избран преемник понтифика, начнется в среду, 7 мая.

Подробности — в материале «Ъ» «Просто Franciscus».